قاذفة روسية تدمر دروعًا أوكرانية بالقنابل في كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - كورسك..أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الإثنين الموافق 19 اغسطس، أن طاقم قاذفة روسية من طراز سو-34 وجه ضربة ليلية بقنابل انزلاقية ضد حشد من القوى البشرية والمعدات العسكرية المدرعة الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، جاء في بيان وزارة الدفاع : "نفذ طاقم مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز سو-34 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية ضربة ضد حشد من القوى البشرية والمعدات العسكرية المدرعة الأوكرانية في موقع انتشار مؤقت في منطقة كورسك الحدودية".

وتابع البيان أن "الضربة في كورسك ضد الأهداف المحصنة للعدو تم تنفيذها بواسطة قنابل جوية مطورة مع وحدة انزلاق/تعديل موحدة"، مضيفة أنه بعد تلقي تأكيد بناء على بيانات الاستطلاع بتدمير الأهداف، عادت الأطقم بسلام إلى مكانها.

وكان الجيش الأوكراني شن هجوما واسع النطاق على منطقة كورسك الحدودية في 6 أغسطس الجاري، وأعلن مرارا وتكرارا وجود خطر صاروخي على أراضي منطقة كورسك الروسية الحدودية.