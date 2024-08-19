الصين تحمل الفلبين مسئولية اصطدام سفينة عمدًا في البحر الجنوبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خفر السواحل الصيني، اليوم الاثنين، أنَّ سفينة فلبينية دخلت المياه المجاورة لسابينا شول في البحر الجنوبي، دون إذن حكومة بكين، مُشيرًا إلى أنها اصطدمت عمدًا بسفينة صينية بطريقة خطيرة.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، جان يو، في بيان نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية: "في الساعة 3:24 صباحًا، تجاهلت سفينة خفر السواحل الفلبينية التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني، وأبحرت عمدًا بشكل خطير نحو سفينة خفر السواحل الصينية في مهمة إنفاذ القانون البحري؛ مما تسبب في حدوث خدش".

وأضاف أن الجانب الفلبيني يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وتابع: "في حوالي الساعة 6 صباحًا، تجاهلت سفينة خفر السواحل الفلبينية تحذيرات الجانب الصيني وتجاهلت مراقبة الطريق، وتسللت إلى مياه ريناي جياو".

وخلص "يو" بالقول إنَّ الاستفزازات المتكررة من الجانب الفلبيني انتهكت بشكل خطير سيادة الصين، وألحقت الضرر بالسلام والاستقرار في المنطقة. ونحث الفلبين على التوقف فورًا عن مثل هذه الاستفزازات أو تحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب ناتجة عنها.