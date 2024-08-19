الاحتلال يطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين ويصيب اربعة شباب صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية في ارتكاب جرائم الحرب في حق الشعب الفلسطيني، حيث أصيب 4 شبان بالرصاص الحي، واعتقل آخر، صباح اليوم الإثنين الموافق 19 اغسطس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء ذلك خلال اقتحام قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفاد مراسل وفا، بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل وفي محيط البلدة القديمة، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة، وانتشار لعدد من القناصة فوق أسطح المنازل والمحال التجارية، عقب اقتحام القوات الخاصة المنطقة.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، ما أدى بحسب الهلال الأحمر 4 شبان بالرصاص الحي، كما اعتقل الشاب أدهم خشانه.