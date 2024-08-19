كوريا الجنوبية تدعو إلى تعزيز الجاهزية ضد استفزازات نظيرتها الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول مع بدء سيئول وواشنطن مناوراتهما السنوية المشتركة إلى "تعزيز الجاهزية ضد استفزازات كوريا الشمالية بالمنطقة الرمادية" الفاصلة بين الكوريتين، وفقا ل"روسيا اليوم".

وقال يون خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن "تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" لهذا العام ستركز على دمج قدرات الحليفين في ظل سيناريوهات أزمات متنوعة لردع التهديدات العسكرية المتصاعدة لكوريا الشمالية والحرب النفسية والهجمات الإلكترونية".

وأضاف: "يجب أن نعزز استعدادنا للاستجابة لاستفزازات المنطقة الرمادية لكوريا الشمالية، مثل نشر المعلومات الكاذبة والأخبار المزيفة والهجمات الإلكترونية"، وأشار إلى أن "القوى المناهضة للدولة المهددة للديمقراطية الحرة تعمل سرا في أماكن مختلفة".

المنطقة الرمادية هي (المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين باتفاق مشترك بين حكومتي البلدين).

وحذر يون من أن "الشمال قد يسعى إلى خلق عدم استقرار اجتماعي من خلال العنف والدعاية والتحريض في المراحل الأولى من الصراع".

وأردف: "يجب أن نسعى بنشاط من أجل إيجاد طرق لمنع الانقسام وزيادة عزم المواطنين على المقاومة للحفاظ على الأمن الوطني ورفع استعدادنا للحرب، وعلينا أن نحمي بقوة وسائل النقل والاتصالات والمياه والبنية التحتية الاجتماعية والمرافق الوطنية الحيوية".

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة اليوم الاثنين لـ"تعزيز استعدادهما الدفاعي المشترك في مواجهة التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتطورة".

وسيشارك في التدريبات نحو 19 ألف جندي كوري جنوبي، لتأتي بنفس حجم تدريبات العام السابق.

وستتضمن التدريبات التي ستستمر حتى يوم 29 أغسطس "48 فعالية تدريب ميداني مقارنة بـ 38 فعالية ميدانية أجريت العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة عدد التدريبات على مستوى الألوية إلى 17 تدريبا هذا العام مقارنة بـ 4 تدريبات في العام السابق".

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "التدريبات ستعزز من قدرة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجاهزيته للرد على أي استفزازات والدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية، من خلال إجراء تدريبات متعددة المجالات باستخدام مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الأصول البرية والبحرية والجوية والفضائية".

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية بكوريا الشمالية، أدان معهد الدراسات الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس الأحد تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" باعتبارها "تدريبات الحرب الأكثر هجومية واستفزازية للعدوان".

وقال: "سنواصل بذل الجهود الحاسمة لبناء قدرات دفاعية قوية للدفاع بشكل موثوق عن سيادة دولتنا وأمنها ومصالحها وسلامة أراضيها وتغيير البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة لصالحنا".

وتنفي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "هذا الاتهام" مشيرتين إلى أن "تدريباتهما دفاعية بطبيعتها".