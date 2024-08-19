زيلينسكي: التوغل العسكري في كورسك يهدف إنشاء منطقة عازلة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ التوغل العسكري الجريء في منطقة كورسك الروسية يهدف إلى إنشاء منطقة عازلة، لمنع المزيد من الهجمات من قبل موسكو عبر الحدود.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها زيلينسكي بوضوح هدف العملية التي بدأت في السادس من أغسطس.

وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي الذي أوردته وكالة "أسوشيتد برس": "أن مهمتنا الأساسية الآن في العمليات الدفاعية بشكل عام هي تدمير أكبر قدر ممكن من الإمكانات الحربية الروسية وتنفيذ أقصى قدر من الإجراءات الهجومية المضادة، وهذا يشمل إنشاء منطقة عازلة على أراضي المعتدي - عمليتنا في منطقة كورسك".

وفي هذا الشأن، قال مسؤولون إنّ أوكرانيا دمرت هذا الأسبوع جسرًا رئيسيًا في المنطقة وضربت جسرًا ثانيًا قريبًا منها؛ ما أدى إلى تعطيل خطوط الإمداد أثناء تنفيذها توغلًا عبر الحدود بدأ في السادس من أغسطس.

أقر مدونون عسكريون مؤيدون للكرملين بأن تدمير أول جسر على نهر سيم بالقرب من بلدة جلوشكوفو، من شأنه أن يعيق تسليم الإمدادات للقوات الروسية التي تصد التوغل الأوكراني، على الرغم من أن موسكو لا تزال قادرة على استخدام الجسور العائمة والجسور الأصغر.