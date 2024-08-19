لوقف إطلاق النار.. نشطاء يتظاهرون أمام حفل للحزب الديمقراطي في شيكاغو

ياسر رشاد - القاهرة - في محاولة للضغط على الجانب الأمريكي الداعم الرئيسي للمحتل الغاشم الكيان الصهيوني إسرائيل، تظاهر عشرات النشطاء أمام "حفل العشاء الترحيبي" لمندوبي الحزب الديمقراطي الذين يشاركون في المؤتمر الوطني للحزب، الذي تنطلق أعماله، اليوم الاثنين الموافق 19 اغسطس، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء ذلك للضغط على المندوبين الذين يمثلون كافة الولايات الأميركية، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.

وعبر النشطاء عن انطلاقهم في الفعاليات الاحتجاجية أثناء المؤتمر، رغم القمع الشرطي، لإجبار الإدارة الديمقراطية الحالية على وقف التمويل العسكري لدولة الاحتلال، ودعم "الابادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكتوبر العام الماضي.

اعتقال فلسطينيين فجر اليوم



وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبة جامعية من مدينة رام الله، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت دانيا حناتشة، بعد مداهمة منزل ذويها في منطقة رام الله التحتا.

كما أشارت المصادر، إلى أن حناتشة معتقلة سابقة، وأفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة، إذ أنها اعتقلت حينها في العشرين من نوفمبر 2023.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الشاب محمد إبراهيم الأشقر (32 عاما)، من مدينة طولكرم أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري قرب مدينة أريحا، علما أنه معتقل سابق.