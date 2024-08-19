بلينكن: المفاوضات الجارية بشأن هدنة في غزة هي ربما آخر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أن "المفاوضات الجارية بشأن هدنة في قطاع غزة هي ربما آخر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر".

ورأى خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في زيارته التاسعة إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول،"إنها لحظة حاسمة، على الأرجح أفضل وربما آخر فرصة لإعادة الرهائن إلى ديارهم والتوصل إلى وقف إطلاق نار ووضع الجميع على طريق أفضل إلى سلام وأمن دائمين".

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، امس، إلى تل أبيب في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل ينهي إراقة الدماء المستمرة منذ أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

واوضح مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين في تصريحات خلال الرحلة إلى تل أبيب، إن المحادثات للتوصل إلى اتفاق للهدنة وإعادة الاسرى في غزة وصلت الآن إلى "نقطة تحول"، مضيفا أن بلينكن سيؤكد لجميع الأطراف أهمية التوصل إلى هذا الاتفاق. وقال "نعتقد أن هذا التوقيت حرج".

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن بعد زيارته لإسرائيل إلى مصر ضمن جولة في الشرق الأوسط.