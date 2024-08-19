أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن "إنفجار تل أبيب يمثل لغزاً، بالنسبة لمحققي شرطة تل أبيب والشاباك"، لافتة إلى أن "المحققين يحاولون التحقيق في عدة فرضيات، بالرغم من أن التحقيق لا يزال في بدايته وليس من الواضح من يقف وراء الإنفجار".
وأوضحت أن "الفرضية الأولى أن يكون منفذ الهجوم جاء من الضفة الغربية، أما الثانية فهي أن يكون جاء من لبنان أو من حدود أخرى، مشيرة إلى أن "حزب الله" أثبت، في الماضي، أن لديه القدرة على التسلل إلى إسرائيل، أما الثالثة فهي أن يكون العمل إجرامي، لافتة إلى أنه وفقاً لشكل الحمولة وطريقة نقلها، فإن هذه الفرضية غير مرجحة".
كانت هذه تفاصيل خبر معاريف عن إنفجار تل أبيب: المحققون يحاولون التحقيق في عدة فرضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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