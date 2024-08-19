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زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين

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واس - مانيلا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة "سمر الشمالية" في الفلبين.
وأوضح المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 430 كلم من بلدة "بامبوجان" الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كلم.
ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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