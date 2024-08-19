شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة "سمر الشمالية" في الفلبين.

وأوضح المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 430 كلم من بلدة "بامبوجان" الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كلم.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.