زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مناطق شمال شرقي طوكيو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، مناطق شمال شرق العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في محافظة “إيباراكي” الشمالية، ولم ترد تقارير عن إصابات في المحافظة، كما لم يتم إصدار تحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) حتى الآن.

كما أن الزلزال لم يؤثر بشكل كبير على محطة الطاقة النووية رقم 2 في توكاي بالمحافظة، بحسب ما أفادت الشركة المشغلة.

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