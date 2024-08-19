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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال

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ياسر رشاد - القاهرة - تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية الغاشمة، قامت مجموعة من المستعمرين، اليوم الإثنين الموافق 19 اغسطس، باقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
 

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أفاد شهود عيان بأن مستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية.


الاحتلال يحول البلدة القديمة من القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية

وأضافوا أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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