بريطانيا تدعو مواطنيها لتسليم السكاكين الهجومية بدءًا من ٢٦ اغسطس

ياسر رشاد - القاهرة - دعت سلطات بريطانيا مواطنيها لتسليم جميع أنواع السكاكين الهجومية والخطرة التي بحوزتهم بدءا من 26 أغسطس في مهلة شهر واحد قبل سريان قانون يجرّم حيازتها في البلاد، وفقا ل" روسيا اليوم".

أعلنت السلطات المحلية في بريطانيا إلى البدء في تسليم أنواع السكاكين التي يحتمل أن تكون خطرة إلى مراكز الشرطة وذلك في إطار برنامج على مستوى البلاد مدته شهر، وبعد تلك المهلة يمكن للسلطات توقيف الحائزين على هذه الأسلحة.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" أن هذا البرنامج الوطني يبدأ في 26 أغسطس الجاري وينتهي يوم 23 سبتمبر المقبل في جميع أنحاء إنجلترا وويلز على مدار 4 أسابيع وبعدها ستكون عقوبة السجن في مواجهة المخالفين.

وذكرت صحيفة "الجارديان" في وقت سابق أن الجرائم باستخدام السكاكين زادت في البلاد بنسبة 34% خلال العقد الماضي لتصل إلى 45 ألف حالة.