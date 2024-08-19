الجارديان تبرز مساعي الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة لوقف إطلاق النار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على جهود اللحظات الأخيرة التي تبذلها الولايات المتحدة؛ من أجل التوصل لوقف النار في قطاع غزة.

وأشار كاتب التقرير "بيثان ماكيرنان"، إلى أن الزيارة الحالية لوزير خارجية أمريكا انتوني بلينكن إلى إسرائيل تأتي في إطار تلك الجهود في محاولة لتخفيف حدة التوتر الذي تشهده المنطقة جراء استمرار الحرب في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ولفت التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكية وصل أمس الأحد إلى إسرائيل في زيارة تهدف إلى وقف الحرب في غزة والتي بدأت منذ 10 أشهر، في وقت بدأت تزداد فيه أهمية مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في أعقاب اغتيال قادة من حركة حماس الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران.

وقال كاتب التقرير إن الآمال مازالت معقودة أن يؤدي التوصل لوقف إطلاق النار في غزة إلى إقناع إيران بالعدول عن قرارها بالانتقام من إسرائيل بسبب اتهامها بالضلوع في مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال زيارة إلى (طهران) وكذلك مقتل فؤاد شكر أحد قادة حزب الله في (بيروت).

وأشار التقرير إلى بيان صادر من وزارة الخارجية الأمريكية تقول فيه إن زيارة بلينكن إلى المنطقة تعد التاسعة منذ نشوب الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، موضحا أنه من المقرر أن يلتقي بلينكن اليوم بقيادات في إسرائيل، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبيل مغادرته متوجها إلى (القاهرة).

وأوضح أنه من المقرر استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في (القاهرة) يومي الأربعاء والخميس القادمين، في محاولة لسد الفجوات في المواقف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا رغبة (واشنطن) في إعلان التوصل لوقف إطلاق النار خلال قمة القاهرة الأسبوع الجاري.

وأضاف التقرير أن العديد من المحللين داخل وخارج إسرائيل وجهوا اتهامات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بتعمده عرقلة مباحثات وقف إطلاق النار لتحقيق مكاسب سياسية، لافتا كذلك إلى أن إراقة الدماء مازالت مستمرة في قطاع غزة في ظل استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار حيث قامت القوات الإسرائيلية بشن غارات جوية في عدة مناطق من قطاع غزة ليلة أمس الأحد أدت إلى مقتل 28 فلسطينيا.

وتابع التقرير أن التوترات تفاقمت أيضا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في أعقاب اغتيال القيادي في الجماعة فؤاد شكر، حيث قامت القوات الإسرائيلية بشن غارة جوية في جنوب لبنان أول أمس السبت مما تسبب في مقتل 10 أشخاص.

واختتم التقرير بالقول: "إن الحرب في غزة تسببت منذ بدايتها في مقتل نحو 40 ألف فلسطيني طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى جانب تشريد جميع سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة".