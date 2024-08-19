وصول ذروة إصابات كورونا في أواخر أغسطس

ياسر رشاد - القاهرة - ينتشر فيروس كورونا في كوريا الجنوبية بشكل كبير، حيث قال مسؤول صحي كبير اليوم الاثنين الموافق 19 اغسطس، إنه من المتوقع أن يصل عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 350 ألفا في الأسبوع في أواخر أغسطس الجاري.

ووفق لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء، فإن أواخر أغسطس هو ما يشبه الذروة التي شوهدت في موجة الصيف في العام الماضي.

ومن جانبه صرح هونغ جونغ-إيك، مدير مكتب سياسات الأمراض المعدية في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مقابلة إذاعية قائلا: "لا توجد لدى السلطات الصحية أي خطة لرفع مستوى التأهب ضد كوفيد-19، في حين يتم توفير ما يكفي من العلاجات ومعدات الاختبار الذاتي".

وأضاف: "على الرغم من أن العدد الحالي للمرضى يمثل حوالي نصف ما تم الإبلاغ عنه في أغسطس من العام الماضي، إلا أنه بالنظر إلى اتجاهات موسم الصيف على مدى العامين الماضيين، فإن العدد الأسبوعي للمصابين بالفيروس قد يصل إلى 350 ألفا بحلول نهاية هذا الشهر، وهو ما يشبه ذروة العام الماضي".



الحكومة الكورية الجنوبية توزع علاجات كورونا

وقال "هونغ" إن الحكومة تقوم بتوزيع العلاج، مشيرا إلى أن كمية كافية من العلاج ستكون متاحة في الصيدليات المحلية بحلول نهاية هذا الشهر، كما أن الحكومة ستوفر أكثر من 5 ملايين اختبار ذاتي بحلول نهاية هذا الشهر.

يشار إلى أن المكتب الرئاسي قال في الأسبوع الماضي إن البلاد ستوفر العلاج لـ 260 ألف مريض بكوفيد-19 لمعالجة أحدث زيادة في عدد المرضى في المستشفيات.