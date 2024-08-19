الخارجية الهندية: رئيس الوزراء يزور أوكرانيا الشهر الجاري

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزراة الخارجية الهندية، اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيزور أوكرانيا الشهر الجاري، وذلك بعد لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة (إنديا توداي) المحلية الهندية عن بيان الوزارة، أن رئيس الوزراء الهندي سيزور أوكرانيا لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع روسيا، وبعد حوالي شهر من لقاء الرئيس بوتين في العاصمة الروسية (موسكو).. ولم تحدد الوزارة موعد زيارة مودي إلى بولندا وأوكرانيا"، لكن وسائل إعلام هندية رجحت أن تتم في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ووفقا للصحيفة، فإن الهند قد امتنعت عن إلقاء اللوم المباشر على روسيا - فيما تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة - بينما حثت الجيران على حل الصراع من خلال الحوار والدبلوماسية.. كما امتنعت (نيودلهي) عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة التي تستهدف (موسكو).

وقد حقق ناريندرا مودي توازناً دقيقاً بين الحفاظ على علاقات بلاده القوية تاريخياً مع روسيا، والسعي إلى إقامة شراكات أمنية أوثق مع الدول الغربية، وترتبط الهند وروسيا بعلاقات وثيقة منذ الحرب الباردة، وأصبح الكرملين منذ ذلك الحين أحد موردي الأسلحة الرئيسية إلى نيودلهي.