يورونيوز: تزايد حرائق الغابات في جنوب أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت دول جنوب أوروبا ، تزايدا في معدل حرائق الغابات لاسيما في إسبانيا حيث تأثرت عدة مناطق بها بانهيارات أرضية جراء الحرائق بالقرب من الحدود مع البرتغال.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، أنه في بلدة "ترابازوس" شمال غرب إسبانيا، أدى حريق غابات بالقرب من الحدود إلى عمليات إخلاء وإغلاق طريق وطني.

وفي سياق متصل، أعلنت الحماية المدنية في جزيرة "ماديرا" البرتغالية أن الحرائق المشتعلة منذ 3 أيام متتالية تتواصل في الجزيرة، كما تأثرت عدة مناطق في قرية "سيرا دي أغوا" الواقعة بين المنحدرات الشديدة في جزيرة ماديرا بالبرتغال بالانهيارات الأرضية.

وأضافت الشبكة أن مدينة لشبونة أرسلت قوة خاصة مكونة من 80 عنصرا من رجال الإطفاء وتم إجلاء المئات كإجراء احترازي.. مشيرة إلى تحذيرات عمدة القرية، من إمكانية أن يكون الحريق متعمدا بسبب الظروف والوقت من اليوم.

بكين: سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني تنتهك سيادة مياه الصين

قال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني قان يوي، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني تسببت في حدوث احتكاك مع سفينة صينية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، في المياه بالقرب من شيانبين جياو، قبل أن تتابع في وقت لاحق توغلها في مياه "رنآي جياو".

وأضاف المتحدث باسم خفر السواحل الصيني- وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- أن السفينة الفلبينية تجاهلت في الساعة 3:24 فجرا (بتوقيت الصين) التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني، وأبحرت عمدا نحو سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني كانت في مهمة إنفاذ للقانون البحري، ما أدى إلى حدوث احتكاك مع السفينة الصينية، مؤكدا أن المسؤولية عن الحادث تقع بالكامل على عاتق الجانب الفلبيني.

وأشار إلى أن الاستفزازات المتكررة من الجانب الفلبيني انتهكت بشكل خطير سيادة الصين، وألحقت الضرر بالسلام والاستقرار في المنطقة، وحثّ الجانب الفلبيني على وقف مثل هذه الاستفزازات فورا، وإلا فإنها ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات، مؤكدا أن خفر السواحل الصيني سيواصل تنفيذ أنشطة إنفاذ القانون في المياه الخاضعة للولاية القضائية للصين وفقا للقانون، وسيحمي بحزم سيادة الصين على أراضيها وحقوقها ومصالحها البحرية.

وفي وقت سابق وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، دخلت سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني إلى شاطئ بحيرة "شيانبين جياو" دون إذن وبقيت هناك لفترة طويلة، ما انتهك بشكل خطير سيادة الصين، وخرق إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، وهدد السلام والاستقرار في المنطقة وقدمت الصين احتجاجات رسمية إلى الفلبين من خلال قنوات دبلوماسية، مطالبة الجانب الفلبيني بوقف أنشطة الانتهاك وسحب السفينة على الفور.