الفلبين ترصد إصابة بجدري القردة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، أنها رصدت إصابة جديدة بمرض جدري القردة، هي الأولى منذ ديسمبر 2023.. مشيرة إلى أن الحالة ترجع لشاب يبلغ من العمر 33 عاما لم يكن مسافرا للخارج.