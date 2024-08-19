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الفلبين ترصد إصابة بجدري القردة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، أنها رصدت إصابة جديدة بمرض جدري القردة، هي الأولى منذ ديسمبر 2023.. مشيرة إلى أن الحالة ترجع لشاب يبلغ من العمر 33 عاما لم يكن مسافرا للخارج.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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