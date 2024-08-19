شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: زيادة إنتاجية المحاصيل تبدأ بتعظيم الاستفادة من البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعظيم الاستفادة من البحث العلمي في القطاع الزراعي، حتى تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الحالية وتحقيق ما تطمح إليه القيادة السياسية في قطاع الزراعة من زيادة في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، قائلا:" اهتمام لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بدعم جهود البحث العلمي والعمل على تطويره من أجل تحقيق زيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعى وخدمة الزراعة بشكل عام والفلاح المصري الذي يعمل تحت كل الظروف والأحداث ولم يتوقف على الإنتاج".

جاء ذلك خلال " المنتدى الثقافي العلمي الأول لمركز البحوث الزراعية"، تحت عنوان " التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي"

وأشار الحصرى، إلي أن البحث العلمى يمكنه إيجاد حلول للمشكلات التي نواجهها في نقص الإنتاج في بعض المحاصيل، مستشهدا بمحصول الذرة الصفراء الذى نستورد منه أغلب احتياجاتنا، ويمكن التوسع في إنتاجه من خلال تطبيق البحث العلمى، مشددا على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة، حتى يمكن استحداث عدد من خطط التطوير وإضافة أدوار جديدة للتعاونيات لتتولى تقديم خدمات للمزارعين وتسهيل خطوات الحصول علي المستلزمات وتسويق المحاصيل وغيرها من الخدمات، مؤكدا ضرورة تكاتف وتعاون جميع المؤسسات العلمية في النهوض بذلك القطاع المهم، وكذلك أهمية البحث العلمي في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وكذلك زيادة التصدير و الحصيلة الدولارية.