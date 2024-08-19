حمية التقى جرادي: لوضع الإمكانيات كافة المتوفرة لدى الدولة بخدمة تعزيز صمود أهالي الجنوب

التقى وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، في مكتبه في الوزارة، النّائب ​الياس جرادي​، واستعرض معه آخر المستجدّات والتطوّرات الحاصلة. كما جرى البحث في مواضيع إنمائيّة تُعنى بها الوزارة، ولاسيّما في ملف صيانة الطّرقات في قضاءَي مرجعيون وحاصبيا، في ظلّ الظّروف الحاليّة في منطقة الجنوب.

وأكّد حميّة خلال الاجتماع، أنّ "ما يتعرّض له الجنوب اللّبناني اليوم من اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يستلزم وضع الإمكانيّات كافّة المتوفّرة لدى ​الدولة اللبنانية​ في خدمة تعزيز صمود الأهالي هناك، والّتي من بينها بالتّأكيد ما تُعنى به ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ فيما خصّ صيانة الطّرقات؛ ولاسيّما في المناطق الّتي تسمح الظّروف الرّاهنة ببدء الأعمال فيها".