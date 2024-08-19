"النشرة": قذائف فوسفورية إسرائيلية على منطقة تل نحاس تسببت بحريق قرب مركز "اليونيفيل"

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الجيش الإسرائيلي ألقى قذائف فوسفوريّة على منطقة تل نحاس، ما أدّى إلى اندلاع حريق قرب مركز قوّة "اليونيفيل".

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