أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "مجهولين رموا على مدى يومين متتاليَين، قنابل يدويّة فجرًا في بلدة ​برقايل​ العكّاريّة، كما رموا قنبلةً اليوم في محيط مخفر البلدة"، مشيرةً إلى أنّ "الأهالي ناشدوا القوى الأمنيّة وضع حدّ للتسيّب الأمني الحاصل، وتوقيف الفاعلين".

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون رموا قنابل يدوية في برقايل العكارية والأهالي ناشدوا القوى الأمنية توقيف الفاعلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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