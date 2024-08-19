"طيران الشرق الأوسط": تعديل مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 22 إلى 25 آب

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، أنّ "رحلاتها للفترة الممتدّة من 22 إلى 25 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرّحلات الّتي تمّ تعديلها، وذلك لأسباب تقنيّة تتعلّق بتوزيع المخاطر التّأمينيّة على الطائرات بين لبنان والخارج".

وأوضحت أنّ "بالنّسبة إلى يوم الخميس 22 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

(تقديم موعد الاقلاع)07:40

09:00

بيروت

لارنكا

ME1272

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME431

05:20

02:50

بيروت

الدوحة

ME435

14:15

12:45

بيروت

دبي

ME427

14:25

13:40

بيروت

أثينا

ME256

صباح 23 آب05:50

21:15

بيروت

الكويت

ME403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الخميس 22 آب 2024: الرحلة التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

08:50

07:30

دبي

بيروت

ME426

11:30

10:45

أثينا

بيروت

ME255

17:10

16:40

لارنكا

بيروت

ME1271

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الجمعة 23 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:50

02:15

بيروت

دبي

ME431

05:20

02:50

بيروت

الدوحة

ME435

صباح 24 آب05:50

21:15

بيروت

جدة

ME369

22:55

21:10

بيروت

الرياض

ME423

صباح 24 آب05:30

22:30

بيروت

كوبنهاغن

ME226

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الجمعة 23 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

18:15

17:45

جدة

بيروت

ME368

صباح 24 آب01:05

18:20

كوبنهاجن

بيروت

ME225

19:35

17:50

الرياض

بيروت

ME422

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

السبت 24 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME431

05:05

02:50

بيروت

الدوحة

ME435

13:35

11:35

بيروت

بروكسل

ME216

صباح 25 آب05:35

20:55

بيروت

الدمام

ME443

صباح 25 آب05:50

21:15

بيروت

جدة

ME369

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

السبت 24 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

09:05

07:05

بروكسل

بيروت

ME215

18:00

17:35

الدمام

بيروت

ME442

20:15

17:45

جدة

بيروت

ME368

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الاحد 25 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME431

05:05

02:50

بيروت

الدوحة

ME435

14:20

12:45

بيروت

دبي

ME427

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الأحد 25 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

09:05

07:30

دبي

بيروت

ME426

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة ".