"طيران الشرق الأوسط": تعديل مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 22 إلى 25 آب

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، أنّ "رحلاتها للفترة الممتدّة من 22 إلى 25 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرّحلات الّتي تمّ تعديلها، وذلك لأسباب تقنيّة تتعلّق بتوزيع المخاطر التّأمينيّة على الطائرات بين لبنان والخارج".
وأوضحت أنّ "بالنّسبة إلى يوم الخميس 22 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
(تقديم موعد الاقلاع)07:40
09:00
بيروت
لارنكا
ME1272
05:45
02:15
بيروت
دبي
ME431
05:20
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
14:15
12:45
بيروت
دبي
ME427
14:25
13:40
بيروت
أثينا
ME256
صباح 23 آب05:50
21:15
بيروت
الكويت
ME403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
الخميس 22 آب 2024: الرحلة التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
08:50
07:30
دبي
بيروت
ME426
11:30
10:45
أثينا
بيروت
ME255
17:10
16:40
لارنكا
بيروت
ME1271
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
الجمعة 23 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:50
02:15
بيروت
دبي
ME431
05:20
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
صباح 24 آب05:50
21:15
بيروت
جدة
ME369
22:55
21:10
بيروت
الرياض
ME423
صباح 24 آب05:30
22:30
بيروت
كوبنهاغن
ME226
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
الجمعة 23 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
18:15
17:45
جدة
بيروت
ME368
صباح 24 آب01:05
18:20
كوبنهاجن
بيروت
ME225
19:35
17:50
الرياض
بيروت
ME422
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
السبت 24 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:45
02:15
بيروت
دبي
ME431
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
13:35
11:35
بيروت
بروكسل
ME216
صباح 25 آب05:35
20:55
بيروت
الدمام
ME443
صباح 25 آب05:50
21:15
بيروت
جدة
ME369
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
السبت 24 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
09:05
07:05
بروكسل
بيروت
ME215
18:00
17:35
الدمام
بيروت
ME442
20:15
17:45
جدة
بيروت
ME368
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
الاحد 25 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:45
02:15
بيروت
دبي
ME431
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
14:20
12:45
بيروت
دبي
ME427
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
الأحد 25 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
09:05
07:30
دبي
بيروت
ME426
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة ".
كانت هذه تفاصيل خبر "طيران الشرق الأوسط": تعديل مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 22 إلى 25 آب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.