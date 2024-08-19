تلقّى رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​ برقيّةً من ولي العهد ​الكويت​ي صباح خالد الحمد المبارك الصباح، جاء فيها: "تسلّمنا بوافر الشكر رسالتكم الّتي تضمّنت كريم تهانيكم بمناسبة تعييننا وليًّا للعهد بدولة الكويت. وإذ نعرب عن تقديرنا لما أبديتموه من تهانٍ ودّيّة ودعوات صادقة، وما عبّرتم عنه من مشاعر طيّبة تجاه دولة الكويت، فإنّنا نبعث إليكم أطيب التمنّيات بموفر الصّحة والسّعادة والتّوفيق، راجين للجمهوريّة اللّبنانيّة وشعبها الشّقيق المزيد من الاستقرار والإنماء والازدهار".

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد الكويتي أبرق إلى وهاب شاكرًا: نتمنى للبنان المزيد من الاستقرار والازدهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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