ميقاتي عرض مع بو حبيب آخر الاتصالات الدبلوماسية والتقى سفير النمسا والحشيمي والصمد

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، مع وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وعرض معه آخر التطوّرات والاتصالات الدّبلوماسيّة الجارية.
والتقى سفير النّمسا في لبنان رينيه بول امري، في زيارة وداعيّة.
كما استقبل ميقاتي النّائب بلال الحشيمي، يرافقه رئيس صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية ربيع مكوك.
بعد اللّقاء، أشار الحشيمي إلى "أنّنا أكّدنا لميقاتي أهميّة التّضامن والتّعاضد الوطني في هذه المرحلة الدّقيقة، وشدّدنا على أنّ المواقف المتشنّجة لا تخدم الوطن في هذه المرحلة".
وأوضح "أنّنا أثنينا على قرار مجلس الوزراء بتطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني، كما كانت مناسبة عرضنا أوضاع الجامعة اللبنانية وموازنة صندوق التّعاضد".
والتقى ميقاتي أيضًا رئيس لجنة الدّفاع والدّاخليّة والبلديّات النّيابيّة النّائب جهاد الصمد، وعرض معه الأوضاع العامّة.
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