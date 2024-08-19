"لوفتهانزا" مددت تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 26 آب

مدّدت مجموعة "​لوفتهانزا​" الألمانيّة تعليق رحلاتها الجوّيّة إلى كلّ من تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل مجدّدًا، حتّى 26 آب الحالي.

وأوضحت المجموعة، الّتي تضم شركات الخطوط الجوّيّة السويسريّة والخطوط الجوّيّة النّمساويّة و"يورو وينجز"، أنّها ستتجنّب أيضًا المجالَين الجويَّين الإيراني والعراقي حتّى ذلك الموعد.