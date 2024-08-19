الصين تصدر تحذيراً من  الإعصار "جونجداري"

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، صباح اليوم الاثنين، من أن إعصار "جونجداري"، وهو الإعصار التاسع هذا العام، ظهر فوق شمال غربي المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن يتسبب في هبوب رياح شديدة على المناطق الشرقية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه في الساعة الخامسة من صباح اليوم الاثنين، كان مركز الإعصار فوق المياه على بعد 435 كيلومترا قبالة شرق مدينة تايبي في تايوان، فيما بلغت أقصى قوة للرياح بالقرب من مركز الإعصار 18 مترا في الثانية.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار شمالا بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة. وقال المركز إن الإعصار سيدخل بحر الصين الشرقي مع تغير طفيف في شدته وسيضعف تدريجيا بعد دخوله البحر الأصفر.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن يجلب الإعصار من الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء، رياحا قوية إلى المياه قبالة شرقي تايوان ومضيق تايوان وبحر الصين الشرقي وسواحل مقاطعتي فوجيان وتشجيانج.