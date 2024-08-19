العمل الوطني الفلسطيني: إسرائيل تسعى إلى ضم صامت للضفة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الدكتورة رتيبة نتشه عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى ضم صامت للضفة الغربية وإنهاء الوجود في قطاع غزة .

وقالت رتيبة نتشه اليوم الاثنين - إن إسرائيل ترغب في تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وأيضا تتحدث عن أنه "لا قيام للدولة الفلسطينية تحت أي شروط " .

وأضافت أن إسرائيل تراهن على أن زيادة الضغط العسكري سيؤدي إلى إخضاع الجانب الفلسطيني للقبول بالشروط الإسرائيلية، وهي تعلم أنها شروط لا يمكن القبول بها، موضحة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو يريد المماطلة لتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في قطاع غزة وتنفيذ أهدافه ولا يأبه بالأسرى .

وانتقدت رتيبة نتشه الدعم الأمريكي لإسرائيل سواء كان قانونيا أو عسكريا ، مشيرة إلى أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب ثابتة وتفوق قدرات أي رئيس أمريكي، وقالت: إن إسرائيل تستغل فترة المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة لتحقيق أهدافها .

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لوسط غزة

استُشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل في النصيرات وسط قطاع غزة .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 4 شهداء وعدد من المصابين وصلوا إلى مستشفى العودة في جباليا، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في جنوب النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى إصابة عدد من المواطنين من بينهم أطفال بجروح متفاوتة، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس .

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و139 مواطنا، وإصابة 92 ألفا و743 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

من ناحية أخرى، نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم، وقفة أمام مقر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "OCHA" بمدينة رام الله، للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر على قطاع غزة.

ودعت الوقفة، التي نُظمت بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني" الذي يصادف الـ19 من أغسطس من كل عام، إلى وقف الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وفرق الإغاثة في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما نددت بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار العدوان، باعتبار ذلك مشاركة في الجريمة المركبة التي تقترفها قوات الاحتلال، بكل ما تشمله من قتل وتجويع وتعطيش وتهجير وتفقير وانتشار للأمراض.