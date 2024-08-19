انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة مع نهاية جلسة اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.48% عند مستوى 29320 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 102.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 77.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 24.6 مليون جنيه.

وكان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.57% عند مستوى 29460 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.