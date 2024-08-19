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الخارجية الأمريكية: بلينكن أكد على نتنياهو ضرورة التوصل لاتفاق لضمان تهدئة التوترات

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، على لقاء وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة، إن بلينكن شدد على الحاجة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيانها، إن أنتوني بلينكن جدد تأكيده على أن الإدارة الأمريكية تعمل على تهدئة التوترات في المنطقة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج بتل أبيب التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على الحاجة لاتفاق يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة يخلق الظروف لاستقرار إقليمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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