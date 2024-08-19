هيكلة الثانوية العامة.. التعليم تعلن إضافة مادة لشعبتي الأدبي والعلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، بشأن المواد غير المضافة للمجموع لكافة الشعب في الثانوية العامة.

وقالت الوزارة بحسب بيان توضيحي لها اليوم، إنه تم إضافة مادة الأنشطة الاختيارية لطلاب الثانوية العامة، لتكون ضمن المواد غير المضافة للمجموع، وذلك وفقًا للتعديلات الأخيرة وإعادة الهيكلة التي شهدتها مرحلة الثانوية العامة وتم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا توضيحا للأسئلة الأكثر تداولا حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والمواد غير المضافة للمجموع وعدد أيام الدراسة في المدارس.

ويأتي هذا البيان بشأن كثرة الأسئلة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأسئلة التي تدرس للطلاب في العام الدراسي الجديد.