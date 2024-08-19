بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى طابا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، مستشفى طابا المركزي، لمتابعة سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

واطلع المحافظ على سجل الحالات التي تلقت الخدمة، واستمع إلى آراء بعض المواطنين المترددين على المستشفى عن مدى جودة الخدمة.

وأكد ضرورة تقديم الخدمات الطبية بأعلى جودة، وقيام كافة العاملين بواجبهم على أكمل وجه، وتحري الدقة في تقديم الخدمات.

وأوضح أنه لن يتهاون في حق المواطن، وسيجري اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة حدوث أي أخطاء طبية تجاه المواطنين.

كما شدد على الالتزام بالبنود المتعاقد عليها الخاصة بإجراءات الصيانة الدورية، والعمالة سواء أطقم طبية أو تمريض.