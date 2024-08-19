بوحبيب التقى سفير الجزائر: نقدّر مبادرة تبون بتزويد لبنان بالفيول لسد حاجته بقطاع الكهرباء

أعرب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بو حبيب​، خلال لقائه السّفير ​الجزائر​ي رشيد بلباقي، عن تقديره "للمبادرة الأخويّة المقدّرة جدًّا للرّئيس الجزائري ​عبد المجيد تبون​، بتزويد ​لبنان​ بشكل فوري بالفيول لسدّ حاجته في قطاع الكهرباء".

ونقل إلى القيادة الجزائريّة، عبر السفير بلباقي، "امتنان ​الحكومة اللبنانية​ وتقديرها الكبيريَن لقرار تبون، وهو قرار ليس مستغربًا أن يصدر عنه وعن دولة الجزائر الشّقيقة، الّتي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه، ودعمتهما في أصعب الظّروف الّتي مرّت وما زالت عليهما".

وشكر بو حبيب للجزائر "دعمها الكبير لقضايا لبنان في المحافل الدّوليّة، ولا سيما في مجلس الأمن، الّذي تشغل فيه حاليًّا منصب عضو غير دائم، وتأييدها مطلبه بتمديد ولاية "اليونيفيل" لسنة أخرى". وشكر للجزائر أيضًا قرارها "تخصيص لبنان بأربعين منحة دراسيّة جامعيّة للعام الدراسي 2024-2025، وهي مسألة ستكون قيد المتابعة مع وزارة التربية والتعليم العالي اللّبنانيّة".

بدوره، أكّد سفير الجزائر أنّ "دعم بلاده للبنان كامل ومطلق، وقرار تبون تزويد لبنان بالفيول، في ظلّ الظّروف الخاصّة الّتي يمرّ فيها، أمر طبيعي"، مجدّدًا الإشارة إلى "ما سبق وأكّده الرّئيس الجزائري أنّ الجزائر لن تترك لبنان لوحده".