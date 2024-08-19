الخارجية الأميركية: بلينكن شدد على الحاجة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج عن الأسرى

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن شدد على الحاجة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج عن الرهائن".

بدوره، أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن "الاجتماع بين نتانياهو وبلينكن كان إيجابيا واستمر ثلاث ساعات".

وكان قد حذر بلينكن، من أن "المفاوضات الجارية بشأن هدنة في قطاع غزة هي ربما آخر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر".

ورأى خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في زيارته التاسعة إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول،"إنها لحظة حاسمة، على الأرجح أفضل وربما آخر فرصة لإعادة الرهائن إلى ديارهم والتوصل إلى وقف إطلاق نار ووضع الجميع على طريق أفضل إلى سلام وأمن دائمين".

ووصل بلينكن، إلى تل أبيب في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.