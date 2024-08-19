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القسام: استهدفنا دبابات ميركافا وناقلات جند وجرافة عسكرية في رفح

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافها ثلاث دبابات من نوع "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي بقذائف الياسين 105، وذلك في حي تل السلطان غربي رفح.

 

وأوضحت الكتائب في بيان لها أن العملية لم تقتصر على استهداف الدبابات فقط، بل شملت أيضًا ناقلة جند وجرافة عسكرية إسرائيلية كانت في المنطقة نفسها. وذكرت أن هذا الاستهداف يأتي ضمن ما وصفته بمقاومة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت القسام أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ هذه العملية بنجاح، مشددة على أنها تأتي في إطار التصدي للهجوم البري الإسرائيلي المستمر في جنوب قطاع غزة. وأشارت الكتائب إلى أن هذه العمليات تمثل جزءًا من استراتيجية المقاومة في إلحاق الخسائر بالقوات الإسرائيلية التي تتوغل في المناطق الفلسطينية.

واختتمت القسام بيانها بالتأكيد على استمرار المقاومة في التصدي لأي محاولات إسرائيلية للتقدم في أراضي القطاع، محذرة من أن الاحتلال سيواجه المزيد من العمليات النوعية إذا استمر في اعتداءاته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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