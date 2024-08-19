شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزب الناصرى: جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى تكتب فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصرى، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أصبح له دور كبير في الحياة الاجتماعية خاصة للأسر الأكثر احتياجا، واهتمامه بتقديم كافة الخدمات التي من الممكن أن يحتاجها الفرد، مجهود كبير يكتب له في التاريخ بأنه استطاع إحياء العمل الأهلى ونشر هذه الثقافة وسط المجتمع وترسيخها في عقول الشباب، حيث أن الشباب يمثل نسبة كبيرة من المتطوعين في التحالف الوطنى وهو ما كنا نحتاج لغرسه في عقولهم في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف "أبو العلا" فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن توحيد جهود جمعيات العمل الأهلى تحت مظلة التحالف الوطنى كانت دفعة لكافة القائمين على العمل الأهلى لتقديم أفضل ما لديهم للمجتمع والسعى في تحقيق خدمات متنوعة وانتشارها في كافة المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن التحالف الوطنى ظهر في كافة الجوانب الحياتية سواء في الجانب الصحى أو الاجتماعى أو التعليمي بخلاف اهتمامه بالمرأة المصرية حتى الجانب الترفيهي ومشاركة الأطفال فرحتهم بالأعياد والمناسبات واهتمامه بالأطفال الأيتام كل هذه الجوانب يعمل التحالف الوطنى على قدم وساق لتوفير الخدمات بها وتقديمها بأفضل شكل لتناسب كافة الأسر الأكثر احتياجا.