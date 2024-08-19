ذكر مراسل "​الخليج 365​" في بعلبك، أنّ "قوّة من الجيش اللبناني داهمت بلدة ​حورتعلا​ شرقي مدينة بعلبك بحثًا عن مطلوبين، وعملت القوّة المداهمة على إزالة ومصادرة كاميرات مراقبة من على مدخل بلدة بريتال".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قوة من الجيش اللبناني داهمت بلدة حورتعلا شرقي بعلبك بحثًا عن مطلوبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.