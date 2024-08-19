بيرم: قوة لبنان اليوم بالاقتدار والمقاومة التي تحقق النصر والعزة والكرامة لهذا الوطن

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​، إلى أنّ "وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قدّم خطّة للكابينيت منذ بداية المعركة، لتوجيه ضربة ساحقة ماحقة مفاجأة إلى ​لبنان​، وعندها كان سيسقط آلاف الشّهداء فجأة، وكانت ستُضرَب القرى فجأة".

ولفت، خلال حفل تكريمي أقامه "حزب الله" لعنصره محمد علي جهاد بدر الدين في حسينية بلدة حاروف، إلى أنّه "ونحن نائمون في بيوتنا، ثمّة عيون تبكي على الحسين، وتسهر على الحدود ترابط وتصنع العزّة للأمّة، فبادروا قبل أن يُباغتهم العدو، وأسقطنا ما بيده من غدر، وفرضنا عليه إيقاعًا، وقدّمنا العزّة والكرامة لهذا الوطن؛ ونصرنا اخواننا في غزة على كلّ المستويات"، مؤكّدًا أنّ "قوة لبنان اليوم بالاقتدار والمقاومة الّتي تُحقّق النّصر والعزّة والكرامة لهذا الوطن".