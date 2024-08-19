ياسين: سنتحمل مسؤولياتنا الوطنية للوقوف مع الجنوب واهله والتخفيف عنهم عبر العمل الإغاثي

توجّه وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين، إلى منطقة الهبارية وقرى العرقوب إحياء لليوم العالمي للعمل الإنساني.

ولفت ياسين، الى أنه "من الهبارية وقرى العرقوب الصامدة، نتذكر شهداء العمل الإنساني الذين سقطوا على يد الاحتلال الاسرائيلي: 21 من العاملين في المجال الإغاثي والصحي سقطوا في جنوب لبنان في الأشهر العشر الماضية، 7 منهم في الهبارية، شهداء الواجب الإنساني. ونتذكر كذلك كل الشهداء وخصوصاً الإعلاميين والمدنيين والأطفال، في فترة هي الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني لم نشهدها من قبل إن في غزة او جنوب لبنان، مع عدم اكتراث او أي احترام للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

ووجّه تحية، الى "صمود أهلنا في الجنوب وفي البلدات الحدودية في وجه العدوان الممنهج على قراهم وأراضيهم وأرزاقهم. سنعمل بكل جهد وسنتحمل مسؤولياتنا الوطنية للوقوف مع الجنوب واهله والتخفيف عنهم عبر العمل الإغاثي الذي نقوم به مع شركائنا في المنظمات الدولية والجمعيات الانسانية، وكذلك العمل الدبلوماسي المستمر لحماية لبنان من العدوان".