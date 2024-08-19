اعلنت "اوجيرو" في بيان، عن "عطل كهربائي في سنترال بير حسن ممّا أدى إلى توقف بعض خدماتنا ضمن المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة. باشرت فرقنا الفنية العمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم".

كانت هذه تفاصيل خبر "اوجيرو": عطل كهربائي في سنترال بير حسن أدى إلى توقف بعض خدماتنا والفرق الفنية باشرت اصلاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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