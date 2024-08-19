اشار موقع "اكسيوس" الاميركي الى ان السلطة الفلسطينية أرسلت خطابا إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تطلب فيه من إسرائيل تسهيل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى غزة.
ولفت "أكسيوس" الى ان نتانياهو يدرس طلب السلطة الفلسطينية لزيارة غزة، وسيصدر قرارا بهذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: السلطة الفلسطينية طلبت رسميا أمس من إسرائيل التنسيق لزيارة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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