أكسيوس: السلطة الفلسطينية طلبت رسميا أمس من إسرائيل التنسيق لزيارة غزة

اشار موقع "اكسيوس" الاميركي الى ان السلطة الفلسطينية أرسلت خطابا إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تطلب فيه من إسرائيل تسهيل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى غزة.

ولفت "أكسيوس" الى ان نتانياهو يدرس طلب السلطة الفلسطينية لزيارة غزة، وسيصدر قرارا بهذا الشأن.