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إصابة 18 من رجال الإطفاء وإعلان الطوارئ في بروليتارسك الروسية

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د ب أ - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الإقليمية في روستوف أون دون، أن منشأة كبيرة لتخزين الوقود جنوبي روسيا لا تزال مشتعلة اليوم الاثنين.
يأتي هذا بعد 24 ساعة من هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقة بروليتارسك.

تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا

وأصيب 18 من رجال الإطفاء بجروح، ونُقل أربعة منهم إلى المستشفى بسبب الحروق.
وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، من صعوبة عملية الإطفاء، إذ تجاوزت 30 درجة مئوية.

منشآت تخزين الوقود الروسية

واندلع الحريق في منشأة تخزين الوقود في بروليتارسك، التي تضم أكثر من 70 خزانًا، صباح أمس الأحد جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.
واستهدفت أوكرانيا، في الأشهر الأخيرة، العديد من المصافي الروسية وغيرها من المنشآت النفطية باستخدام طائرات مسيرة.
وجاء بهدف عرقلة إمدادات الوقود للقوات الروسية، وتقليل عائدات صناعة النفط لها.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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