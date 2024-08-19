شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. الديمقراطيون يدعمون هاريس في المؤتمر الوطني للحزب والان نبدء بالتفاصيل

الحزب الديمقراطي الأمريكي

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

كامالا هاريس

الدمام - شريف احمد - يحتشد الديمقراطيون الأمريكيون في شيكاغو خلال الأسبوع الجاري لحضور المؤتمر الوطني للحزب.ومن المقرر أن تقبل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ترشحها رسميا عن الحزب الديمقراطي في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.ويستمر الاجتماع لمدة 4 أيام، بدءا من اليوم الاثنين حتى الخميس المقبل، إذ من المقرر أن يدعم مندوبو الحزب الديمقراطي هاريس ونائبها تيم والز في الترشح أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بعد أقل من شهر من انسحاب الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما من الترشح لفترة ولاية ثانية حيث خضع عمره وقدراته العقلية للمزيد من التدقيق.ومن المقرر أن يلقي بايدن، الذي قال إنه مستعد "لتمرير الشعلة" إلى الأصوات الشابة في الحزب الديمقراطي، كلمة أمام الحشد مساء اليوم الاثنين.وجرى اختيار هاريس رسميا بالفعل، في وقت سابق من الشهر الجاري، من قبل مندوبي الحزب البالغ عددهم 4 آلاف مندوب لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.لكن المؤتمر يمنح هاريس فرصة أخرى لتقديم نفسها وأفكارها للأمة بعد شهر متقلب منذ أن حلت محل الرئيس جو بايدن لخوض غمار الانتخابات الرئاسية.ويدلي مندوبو الحزب الديمقراطي بأصوات رمزية لصالح هاريس مساء غد الثلاثاء، مكررين شخصيا ما أعلنوه رسميا بالفعل في التصويت عبر الإنترنت.كما يصوت أيضًا المندوبون على برنامج الحزب للانتخابات الرئاسية، ونجحت السيدة البالغة من العمر 59 عاما في حشد الديمقراطيين خلف ترشيحها، وشهدت ارتفاع أرقامها في استطلاعات الرأي وسط فترة صعبة بالنسبة لترامب.وستكون هاريس، وهي من أصول جامايكية وهندية، أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.ومن المقرر أن يستمع المندوبون في المؤتمر إلى خطاب من هاريس الخميس المقبل وآخر من والز الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى خطابين من الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون.