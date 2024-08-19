إعلام عبرى : بلينكن يجتمع بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يجتمع في هذه الأثناء مع وزير الدفاع الإسرائيلي، ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة بلينكن لإسرائيل لمناقشة القضايا الأمنية والتوترات في المنطقة.

ويُعتقد أن الاجتماع سيركز على التطورات الأخيرة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، بالإضافة إلى قضايا التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ومن المتوقع أن يتناول الجانبان مسألة الدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل العمليات العسكرية الجارية، والتحديات التي تواجهها المنطقة.

يجدر بالذكر أن بلينكن كان قد عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في هذه المرحلة الحساسة.





القسام: استهدفنا دبابات ميركافا وناقلات جند وجرافة عسكرية في رفح





أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافها ثلاث دبابات من نوع "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي بقذائف الياسين 105، وذلك في حي تل السلطان غربي رفح.





وأوضحت الكتائب في بيان لها أن العملية لم تقتصر على استهداف الدبابات فقط، بل شملت أيضًا ناقلة جند وجرافة عسكرية إسرائيلية كانت في المنطقة نفسها. وذكرت أن هذا الاستهداف يأتي ضمن ما وصفته بمقاومة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.





وأكدت القسام أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ هذه العملية بنجاح، مشددة على أنها تأتي في إطار التصدي للهجوم البري الإسرائيلي المستمر في جنوب قطاع غزة. وأشارت الكتائب إلى أن هذه العمليات تمثل جزءًا من استراتيجية المقاومة في إلحاق الخسائر بالقوات الإسرائيلية التي تتوغل في المناطق الفلسطينية.





واختتمت القسام بيانها بالتأكيد على استمرار المقاومة في التصدي لأي محاولات إسرائيلية للتقدم في أراضي القطاع، محذرة من أن الاحتلال سيواجه المزيد من العمليات النوعية إذا استمر في اعتداءاته.