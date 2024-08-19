شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: جهود الدولة لدعم الصناعة والزراعة لتحقيق اكتفاء ذاتي وأمن غذائي والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، ان الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة، لدعم قطاعات الصناعة والزراعة، هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد وذلك لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة خلال الفترة الأخيرة لدعم هذين القطاعين الحيويين، من خلال توفير الخدمات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة لرفع كفاءة الإنتاج المحلي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الجهود تشمل دعم الفلاحين والمزارعين، تطوير البنية التحتية الزراعية، وتقديم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.

أشار الخبيري، إلى أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتحديث المناطق الصناعية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.

وأكد أن هذه السياسات تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الوطني.



وتابع النائب نادر الخبيرى ، أن القيادة السياسية حريصة على دعم قطاع الصناعة من خلال استراتيجيات ورؤى وآليات تسمح بتطوير القطاع بما يتواكب من النهضة الحديثة تكنولوجيا واقتصاديا، ودعمها بكل الآليات المتطورة التي تسمح لها الدخول في التنافسية وغزو الأسواق العالمية، وبما يعزز من الطاقة الإنتاجية لدعم الصادرات المصرية، وكذلك تحويل وتغيير مسار بعض المنتجات من مسار الواردات إلى مسار الصادرات.