وزارة الزراعة نشرت متوسط أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب في الأسبوع الثاني من آب

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نشرت وزارة الزراعة متوسط أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب خلال الأسبوع الثاني من شهر آب.
و أعلنت الوزارة الزراعة، في بيان، "تتابع حركة أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب بشكل يومي لوضع متوسط للأسعار أمام الرأي العام منعا للتلاعب، ولانسياب السلع بشكل سلس في الأسواق".
وأشارت إلى أنها "تضع بين أيدي الرأي العام متوسط الأسعار، على أن يصدر في شكل منتظم حاليا مرة في الأسبوع".
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