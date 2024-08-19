اجتماع في مبنى القصر البلدي في بيروت بحضور نواب بيروت وأعضاء المجلس البلدي للاطلاع على تحضيرات لجنة إدارة الكوارث والأزمات

اشارت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، الى انه بدعوة من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، عُقد في مبنى القصر البلدي لمدينة بيروت اجتماعاً للاطلاع على التحضيرات المتعلقة بلجنة ادارة الكوارث والازمات بحضور رئيس مجلس بلدية بيروت عبد الله درويش والسادة النواب نبيل بدر، نديم الجميل، أمين شري، محمد خواجه، ادغار طرابلسي، ابراهيم منيمنه، ملحم خلف، عماد الحوت، نيكولا صحناوي، سينتيا زرازير، محمود الناطور ممثلاً النائب وضاح الصادق، سامر الصفح ممثلاً النائب فؤاد مخزومي، عضوي المجلس البلدي محمد سعيد فتحة ويسرى صيداني قائد فوج حرس بيروت العميد الركن علي صبرا، العميد المتقاعد سامي الحويك ، أعضاء من الصليب الاحمر اللبناني لجنة الكوارث .

بداية، عرض المحافظ عبود لواقع الحال في مدينة بيروت ومدى قدرتها الاستيعابيه لأعداد النازحين في حال كانت وجهتهم العاصمة، منوهاً بالتنسيق الدائم مع محافظ جبل لبنان ولجنة ادارة الكوارث في المحافظة حيث تقضي الخطة على استيعاب القسم الاكبر منهم، كما أكد المحافظ عبود أن بلدية بيروت وضعت بعض عقاراتها في تصرف اللجنة لركن الآليات والمعدات اضافة الى مستودع لتخزين المواد الغذائية في منطقة رأس بيروت.

بدوره، شرح منسق بيروت وجبل لبنان في الصليب الأحمر اللبناني الخطة الوطنية للاستجابة للأزمات وكشف عن موافقة وزارة التربية على وضع عدد من المدارس في تصرف اللجنة لايواء النازحين في حال حصول عدوان ونزوح بإتجاه العاصمة .

وفي ختام اللقاء قدم عدد من النواب بعض الاقتراحات ومنها وضع خط طوارئ للتواصل ، اعطاء الاولوية للعمل الاغاثي ومراكز الإيواء وزيادة تلك المراكز وتجهيزها بكل المعدات والأدوات وفقاً للحاجة المطلوبة .