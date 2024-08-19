مولوي بحث مع لجنة الأشغال في عمل هيئة إدارة السير واستقبل وفدا من مستوردي السيارات

اجتمع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي مع لجنة الأشغال العامة والنقل برئاسة النائب سجيع عطية وحضور النائبين فريد البستاني وابراهيم منيمنة، ورئيس هيئة ادارة السير بالوكالة محافظ بيروت القاضي مروان عبود. وخلال الاجتماع، تم البحث في عمل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
وكان مولوي استقبل وفدا من مستوردي السيارات، وتم التداول في ملف النافعة.
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