وزير الزراعة استقبل وفدا من "الفاو": لبنان تكبد خسائر كبيرة من الاعتداءات الإسرائيلية

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، وفدا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" برئاسة مسؤولة البرامج في المكتب الاقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في المنظمة باتريسيا ايبفانبا، ترافقها جاكلين بينات.

وخلال اللقاء، تم البحث في مجمل المشاريع التي يتم العمل بها، بالشراكة بين الوزارة والمنظمة على مستوى كل المحافظات.

وتحدث الحاج فشكر ل"منظمة الفاو وقوفها الدائم بجانب لبنان، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة على كل المستويات من تاريخ الجمهورية اللبنانية".

وجدد الحاج حسن شكره ل"الفاو والدول المانحة على جميع المشاريع القائمة، التي يتم التخطيط لها في لبنان، وتعمل من أجل تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتؤمن سلامة الغذاء للمواطن اللبناني".

وثمن "وقوف الفاو والدول المانحة بجانب لبنان، في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة منذ أكثر من ١٠ أشهر".

وأشار إلى أن "لبنان تكبد خسائر كبيرة من جراء هذه الاعتداءات، خصوصاً في الثروة الحرجية والقطاعين النباتي والحيواني".