محافظ النبطية تفقدت مكان الغارة في تول - الكفور: سننتصر بالارادة الجنوبية

تفقدت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك المكان الذي استهدفه العدوان الجوي الاسرائيلي منذ ايام في منطقة تول - الكفور – النبطية، وأدى الى استشهاد عائلة سورية مؤلفة من الاب والزوجة وطفليهما و6 عمال سوريين كانوا يعملون في مؤسسة طهماز لتصنيع الحديد الصناعي والاحجار الاسمنتية والتي طالها دمار كبير . والتقت الترك أصحاب المؤسسة المدمرة من آل طهماز، واستمعت منهم عن حجم الاضرار التي لحقت بمؤسستهم، وعن المأساة التي حلت بالعمال السوريين والناطور وعائلته.

واوضحت الترك اثر الجولة: "تفقدت اليوم المكان الذي وقعت فيه المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي والمؤسسة الصناعية التي دمرتها طائراته الحربية، ولنقف الى جانب اقارب الشهداء ومع اصحاب هذه المؤسسات الصناعية والتجارية الذين ما زالوا صامدين. واليوم نشد على ايدي مؤسسة طهماز التي تعرضت لهذا الدمار من قبل عدو ارهابي، هذه المؤسسة الصناعية بامتياز التي تساهم بحركة اقتصادية فاعلة في هذه المنطقة وفي كل لبنان من خلال فروعها المنتشرة في الكثير من المناطق على مساحة الوطن".

اضافت: "كما شاهد الجميع، العدو يستهدف المنشآت الصناعية والاقتصادية بشكل متعمد وآلته الحربية المجرمة لا تميز بين مدني وعسكري وليس هناك اي قواعد او احترام لحقوق الانسان، فالمجزرة التي ارتكبت هنا وذهب ضحيتها 10 من الاخوة النازحين هي دليل على ارهاب العدو وانتهاكاته لحقوق الانسان. من هنا نعتبر انه من حقنا ان ندافع عن ارضنا وعن اهلنا، والمقاومة هنا تتجلى بأصحاب هذه المؤسسة الذين يصرون على اعادة افتتاح هذا الصرح الصناعي وتحدي اجرام العدو، وسننتصر مع اصحاب هذه المؤسسة ومع كل اهلنا وبالارادة الجنوبية، ارادة الصمود، على هذا العدو المجرم، ولن تثنينا جرائمه وارهابه وسنبقى في ارضنا ولن تخيفنا غاراته ولا صواريخه وصمودنا هو العنوان" .