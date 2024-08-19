أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الإسرائيلي المسير اغار مستهدفا سيارة على طريق بلدة ديرقانون راس العين، على الفور توجهت فرق الاسعاف للمكان المستهدف، ومعلومات عن سقوط إصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": طائرة مسيرة معادية استهدفت سيارة على طريق ديرقانون - راس العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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